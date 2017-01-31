Шесть регионов получили субсидии на капитальное строительство

Как отмечается в пояснительных документах, субсидии в размере 2,05 миллиарда рублей распределены между бюджетами Хабаровского края, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Магаданской и Ростовской областей. Эти средства будут направлены на софинансирование объектов капитального строительства региональной (муниципальной) собственности. Речь идет об объектах, не включенных в федеральные целевые программы (ФЦП), бюджетные инвестиции в которые направляются из местных бюджетов.

Напомним, что ФЦП — это увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития РФ.