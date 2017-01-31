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09:33 (мск), источник: РИА Новости

Строительство ж/д подходов к мосту в Крым будет стоить почти 17 млрд рублей

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ назначило компанию «Стройгазмонтаж» (СГМ), строящую мост в Крым, подрядчиком строительства железнодорожных подходов к нему со стороны полуострова за 16,95 миллиарда рублей, говорится в распоряжении правительства.

Ранее на строительство этого подхода было объявлено два конкурса по выбору подрядчика, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Министерство транспорта РФ предложило СГМ рассмотреть возможность строительства объекта. Министр транспорта РФ Максим Соколов, писала газета «Коммерсант», отмечал, что СГМ зарекомендовал себя как ответственный подрядчик: мост строится по графику, по некоторым параметрам даже с опережением. Он добавлял, что у компании есть необходимые ресурсы, и выражал уверенность, что им по силам второй объект, сопряженный с мостом.

«Подписанным распоряжением ООО «Стройгазмонтаж» определено единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор, по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года», — говорится в справке к распоряжению.

СГМ обязан выполнить предусмотренные работы «в полном объёме без увеличения общей цены контракта», следует из существенных условий, установленных распоряжением правительства. «Стройгазмонтаж» должен будет построить двупутную железную дорогу к нему протяжённостью 18 километров к 1 августа 2019 года (начало временной эксплуатации линии) и полностью завершить работы к 1 декабря 2019 года.

Расчёты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, без привлечения банка. Обеспечение госконтракта не требуется. Объём авансирования не может превышать 30% от стоимости контракта. Строительство подлежит страхованию.

Международные санкции к России или подрядчику «не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы», указано в существенных условиях к госконтракту.

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