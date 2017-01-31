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12:51 (мск), источник: Volga News

Роснефть и норвежская Statoil начали бурить первую поисковую скважину в Самарской области

В ходе работ планируется применение наиболее эффективных технологий разработки, включая многостадийный гидравлический разрыв пласта.

Роснефть и норвежская нефтяная компания Statoil начали бурить первую поисковую скважину на совместной разработке в Самарской области, пишут «Известия».

Бурение проводит дочерняя компания нефтяников — Domanik Oil («Роснефти» принадлежит 51% компании, Statoil — 49%). Совместное предприятие (СП) называется так, потому что разрабатывает доманиковые отложения (доманик — это сорт горючего сланца) в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции — подобные запасы углеводородов относятся к категории трудноизвлекаемых.

В 2013 г. российская и норвежская компании в рамках долгосрочного сотрудничества объявили о планах создать совместное предприятие для оценки целесообразности коммерческой разработки доманиковых отложений на 12 лицензионных участках Роснефти в Самарской области. Норвежская компания обязалась вложить в проект до $60 млн. Стимулом для реализации проекта стали поправки в налоговое законодательство, которые освободили месторождения баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит от налогообложения по НДПИ на 15 лет.

Domanik Oil планирует пробурить до трех горизонтальных поисковых скважин до 2019 г., уточнили в Роснефти. В ходе работ планируется применение наиболее эффективных технологий разработки, включая многостадийный гидравлический разрыв пласта.

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