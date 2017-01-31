За екатеринбургский ЖК «Первый Николаевский» взялась прокуратура

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга возбудила административное дело в отношении ЖСК «Первый Николаевский» по статье «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве «. Кроме того, директору компании-застройщика «Уктусстрой» Павлу Рыбалке объявлено предостережение, а главе компании-заказчика «Уралэнергостройкомплекс», депутату гордумы Игорю Плаксину — внесено представление.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что застройщиком заключен 81 договор долевого участия в строительстве, по которым привлечено 2,2 миллиарда рублей. Между кооперативом «Первый Николаевский» и «Уктусстроем» заключено 2 договора на сумму 4,4 миллиарда рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областной прокуратуры.

Стоит отметить, что в данный момент строительство первой очереди ЖК «Первый Николаевский» официально приостановлено. С дольщиками заключены дополнительные соглашения о переносе сроков ввода жилого комплекса на 30 сентября 2017 года.

Проблемы с возведением комплекса на улице Готвальда возникли весной 2016 года. Застройщик перестал выплачивать кредит Сбербанку, а осенью на «Уктусстрой» посыпались банкротные иски.