В Любинском районе под Омском введут раздельный сбор мусора

Администрация Любинского района решила с 2017 года, который объявлен в стране Годом экологии, ввести новые правила обращения с отходами. Как рассказывает региональное министерство природы, любинские власти разработали проект «Село без свалок и мусора».

Авторы проекта хотят очистить свой район от свалок. Для этого предполагается ввести раздельный сбор отходов. Стекло, бумагу, пластик, металл и пищевые отходы жители должны будут выбрасывать в отдельные контейнеры. Собранное вторсырьё отправят на переработку.

Любинская администрация уже знает, каким заготовительным организациям будет поставлять вторсырьё, и где можно будет поставить контейнеры. Осталось главное — объяснять местным жителям, для чего нужно сортировать мусор. Авторы проекта рассчитывают, что в этом помогут волонтёры.

Служащие администрации не надеются, что сельчане быстро переучатся. На переход со старой системы утилизации мусора на новую понадобится два года.