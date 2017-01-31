Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Генпрокурор назвал зарплату главы «Почты России» наглостью
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
"Сегодня ее не стало": Садальский сообщил о смерти вдовы Зельдина
Трамп требует у Маккейна не развязывать 3 мировую
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
16Femen объявили о распаде движения
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
09:48 (мск), источник: Om1.ru

В Любинском районе под Омском введут раздельный сбор мусора

Это эксперимент, рассчитанный на два года. Именно такой срок, по мнению местных властей, понадобится сельчанам, чтобы привыкнуть к новому порядку.

Администрация Любинского района решила с 2017 года, который объявлен в стране Годом экологии, ввести новые правила обращения с отходами. Как рассказывает региональное министерство природы, любинские власти разработали проект «Село без свалок и мусора».

Авторы проекта хотят очистить свой район от свалок. Для этого предполагается ввести раздельный сбор отходов. Стекло, бумагу, пластик, металл и пищевые отходы жители должны будут выбрасывать в отдельные контейнеры. Собранное вторсырьё отправят на переработку.

Любинская администрация уже знает, каким заготовительным организациям будет поставлять вторсырьё, и где можно будет поставить контейнеры. Осталось главное — объяснять местным жителям, для чего нужно сортировать мусор. Авторы проекта рассчитывают, что в этом помогут волонтёры.

Служащие администрации не надеются, что сельчане быстро переучатся. На переход со старой системы утилизации мусора на новую понадобится два года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Любинском районе под Омском введут раздельный сбор мусора
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
США перебросят танки из Польши в Прибалтику
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь