ЕАБР рассказал, из-за чего в Беларуси будет расти инфляция
По мнению экономистов банка, основным драйвером станет рост тарифов на ЖКХ, но благодаря жесткой
По мнению экономистов банка, основным драйвером станет рост тарифов на ЖКХ, но благодаря жесткой
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) полагает, что главным драйвером роста цен в 2017 году в Беларуси станет планируемое правительством дальнейшее повышение тарифов на
«Планируемое дальнейшее повышение тарифов на услуги
В то же время, полагают экономисты ЕАБР, минувший год показал, что проведение сбалансированной
В 2017 году ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси на уровне 9,3%, в 2018 году она снизится до 7%, в 2019 году составит 6%.
«Дальнейшая стабилизация курса российского рубля на фоне прогнозируемого постепенного восстановления цен на нефть будет продолжать оказывать положительный эффект на динамику белорусского рубля», — также считают в банке.
В то же время в банке полагают, что сохраняющаяся в стране жесткая
«Среди сдерживающих внешних факторов остается отсутствие договоренности с Россией об объемах поставок сырой нефти в 2017 году. Под влиянием данных факторов в 2017 году ожидается сохранение отрицательных темпов прироста экономики на уровне 0,5%», — полагают в банке.
В дальнейшем, считают в ЕАБР, по мере восстановления внутреннего спроса на фоне смягчения
«В среднесрочной перспективе ожидается постепенное ослабление белорусского рубля при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков», — отмечается в обзоре.