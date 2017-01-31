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11:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области дома начали возвращаться в Фонд капремонта со спецсчетов

В Иркутской области начался процесс возвращения многоквартирных домов со специальных счетов на счёт Фонда капитального ремонта МКД.

Источник: Reuters

Если к середине 2016 года в регионе было свыше 300 домов, выбравших такой способ накопления средств на капремонт, как открытие спецсчёта, то к концу года по 116 домам было принято решение о возвращении их в ФКР. Более 50% таких домов находятся в Иркутске, но есть они и в Ангарске, Байкальске, Усть-Илимске, Бодайбо и других муниципалитетах. Это происходит потому, что приняв решение о переходе на спецсчёт, многие собственники жилья перестают аккуратно вносить взносы. А собственники 66 МКД с 1 сентября 2014 года по июнь 2016 года на свои спецсчета не перечислили ни одной копейки, сообщает пресс-служба ФКР.

Напомним, статья № 170 Жилищного кодекса России дает собственникам право выбирать, как копить средства на капремонт. Многоквартирный дом может перечислять взносы на счёт регионального оператора, в фонд капремонта МКД. Другой вариант — открыть специальный счёт дома. Обычно спецсчёт предпочитают новостройки, которым до капитального ремонта ещё далеко, или не новые, но крепкие дома, в которых есть ТСЖ с активным и опытным председателем во главе. Таким домам выгоднее копить самим, чтобы в дальнейшем принимать самостоятельные решения о том, когда и какой вид работ проводить. Плюс накопления средств на спецсчёте в том, что дом может не ждать, пока подойдёт его очередь в региональной программе капремонта, может принять решение о проведение того или иного вида работ тогда, когда возникнет нужда и будет собрано достаточно денег.

Перейти на спецсчёт может любой МКД, нужно принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья и уведомить об этом Фонд капремонта. Тогда в течение года, согласно региональному законодательству, все накопленные к тому моменту средства будут переведены на спецсчёт. Впрочем, в декабре Законодательное собрание Иркутской области приняло в первом чтении поправку в закон, которая сократит этот срок до шести месяцев.

Однако, как пояснил генеральный директор Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков, когда собственники дома принимают решение о переходе на специальный счёт, они берут на себя всю ответственность. Собственники должны выбрать владельца спецсчета и банк, в котором он будет открыт, а также определить размер взносов (он должен быть не меньше, чем минимальный размер, установленный региональным правительством). Потребуются дополнительные сборы на распечатку и доставку квитанций, на проведение претензионной работы и т. д.

Напомним, все расходы на деятельность ФКР берет на себя бюджет Иркутской области, средства собственников и проценты, набежавшие в банке на взносы, идут строго на капремонт. А ещё собственники жилья должны сами провести всю процедуру отбора подрядчиков, заключения договора с ним, контроля за работами и проч. При этом собственники никак не застрахованы от недобросовестного подрядчика, который может указать завышенную стоимость работ и материалов, в то время как при заключении договоров между ФКР и подрядными организациями это строго регламентируется. Кроме того, владелец спецсчёта обязан ежеквартально представлять в службу государственного жилищного надзора Иркутской области сведения о собранных взносах.

В 2016 году не все дома, перешедшие на спецсчёт, выдержали такой ответственности. Согласно статье 173 ЖК РФ, если от собственников жилья взносов на спецсчёт поступает меньше 50%, то служба жилнадзора требует погасить задолженность в течение пяти месяцев. Но если этого не происходит, служба направляет уведомление местным властям, которые принимают решение перевести дом в Фонд капремонта Иркутской области. Средства со спецсчета переходят в общий котёл в течение месяца.

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