Прикамье намерено субсидировать 6 авиамаршрутов без помощи федералов

Министерством транспорта Пермского края в 2017 году запланированы воздушные перевозки на условиях предоставления субсидии из краевого бюджета по шести маршрутам: из Перми до Самары, Казани, Нижнего Новгород, Краснодара, Новосибирска и Волгограда с частотой два рейса в неделю. На данные цели из бюджета Пермского края предусмотрено 61,35 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Ни один из названных маршрутов в 2017 году не вошел в перечень субсидируемых маршрутов, размещенный на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. В связи на местном уровне решено рассмотреть возможность субсидирования авиарейсов без участия федерального софинансирования.

На сегодняшний день проект постановления правительства Пермского края, регламентирующий новый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории страны, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Как пояснили в министерстве транспорта края, планируемый срок принятия постановления — март 2017 года.

Добавим, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу на территории Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета.

На данные цели из бюджета Пермского края в 2016 году направлено 51,35 млн рублей.

Субсидируемые авиаперевозки осуществлялись тремя перевозчиками в восьми направлениях: из Перми до Кирова, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Казани, Нижнекамска (в одном направлении), из Перми до Краснодара и Новосибирска (в обе стороны). В этих направлениях перевезено порядка 18,8 тысяч человек.