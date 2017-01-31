Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
"Сегодня ее не стало": Садальский сообщил о смерти вдовы Зельдина
Фанаты осудили жену Газманова за открытую грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
16Femen объявили о распаде движения
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Прикамье намерено субсидировать 6 авиамаршрутов без помощи федералов

В 2017 году из регионального бюджета планируется направить 61,35 млн рублей на субсидирование авиаперевозок по шести направлениям, которые не вошли в перечень маршрутов, субсидируемых из федеральной казны.

Министерством транспорта Пермского края в 2017 году запланированы воздушные перевозки на условиях предоставления субсидии из краевого бюджета по шести маршрутам: из Перми до Самары, Казани, Нижнего Новгород, Краснодара, Новосибирска и Волгограда с частотой два рейса в неделю. На данные цели из бюджета Пермского края предусмотрено 61,35 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Ни один из названных маршрутов в 2017 году не вошел в перечень субсидируемых маршрутов, размещенный на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. В связи на местном уровне решено рассмотреть возможность субсидирования авиарейсов без участия федерального софинансирования.

На сегодняшний день проект постановления правительства Пермского края, регламентирующий новый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории страны, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Как пояснили в министерстве транспорта края, планируемый срок принятия постановления — март 2017 года.

Добавим, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу на территории Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета.

На данные цели из бюджета Пермского края в 2016 году направлено 51,35 млн рублей.

Субсидируемые авиаперевозки осуществлялись тремя перевозчиками в восьми направлениях: из Перми до Кирова, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Казани, Нижнекамска (в одном направлении), из Перми до Краснодара и Новосибирска (в обе стороны). В этих направлениях перевезено порядка 18,8 тысяч человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
США перебросят танки из Польши в Прибалтику
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь