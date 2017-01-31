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10:23 (мск), источник: Югополис

Исторический центр Краснодара поделят на зоны для застройки

Границы исторического центра столицы Кубани предполагается очертить в соответствии с историко-архитектурным планом города от 1888 года.

Источник: Югополис

Соответствующую концепцию на заседании Общественного градостроительного совета при главе администрации Краснодарского края представил главный архитектор региона Юрий Рысин.

По предложению департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, в границах исторического центра города предлагается выделить 4 градостроительные зоны с минимальной этажностью вдоль ул. Красной и постепенным ее увеличением к окраинам исторического центра.

В частности, в первой зоне, охватывающей ул. Красную и несколько кварталов по обе стороны от нее, этажность новой застройки предлагается ограничить 20 метрами (6 этажей). В следующей зоне (восточнее ул. Красноармейской и западнее ул. Рашпилевской) — до 35 м (11 этажей). С поэтапным увеличением этажности в двух следующих зонах по мере движения к окраинам исторического центра. Предполагается также, что опоясывающая по периметру кварталов застройка будет с пониженной этажностью, а максимально допустимой высоты здания можно будет возводить в центре кварталов.

Юрий Рысин также добавил, что для того, чтобы данные нормативы вступили в силу после их уточнений и согласований, один из вариантов — внести дополнения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) на территории муниципального образования город Краснодар. В частности, предлагается добавить в ПЗЗ специальный раздел — регламент застройки исторической центральной части города, учитывающий ограничения по этажности.

Входящие в состав Совета архитекторы обратили внимание на то, что, помимо ограничений этажности новой застройки, необходимо также проводить пространственный историко-архитектурный анализ каждого нового объекта, который планируется возвести в центре города. Другими словами, предметно оценивать, как он вписывается в архитектурный облик всего квартала или улицы, в том числе, по цвету, дизайну, декору и т. д.

Вопрос о допустимой высоте новостроек в историческом центре Краснодара обсуждается не первый год.

Так, в июле прошлого года главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин заявил, что в историческом центре Краснодара допустимая этажность по периметру квартала определена в 4−6 этажей.

В конце 2015 года вице-губернатор Юрий Гриценко сделал заявление о том, что в краевом центре будет заморожено строительство домов выше 12 этажей.

Еще летом 2014 года в городской Думе прошли депутатские слушания, на которые был вынесен вопрос об изменении правил землепользования и застройки и о выделении в центре Краснодара зоны исторического поселения.

Предполагалось, что зона исторического поселения начнется от пересечения ул. Тургенева и Кубанской набережной. Ее границы пройдут от ул. Постовой до ул. Ставропольской, затем по Адыгейской набережной. После по ул. Маяковского граница поднимется до Ставропольской, проляжет мимо стадиона «Кубань», через ул. Садовую выйдет на ул. Северную и замкнется на ул. Тургенева.

Требования ко всем постройкам в этой зоне, как отмечали тогда депутаты, будут одинаковыми: высота их не должна превышать 9 этажей. По всем улицам и проездам расстояние от красной линии до зданий должно быть не меньше двух метров.

Пока ни одно из этих предложений не воплощено в жизнь.

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