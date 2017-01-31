В Самаре организация задолжала в бюджет более 700 тысяч рублей
В дело вмешались судебные приставы.
В дело вмешались судебные приставы.
В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по Самаре было возбуждено исполнительное производство в отношении
После возбуждения исполнительного производства копия соответствующего постановления была передана руководителю организации. В этот же день должником было предоставлено платежное поручение о полном погашении налоговой задолженности. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщает сайт самарских приставов.