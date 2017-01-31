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12:40 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре организация задолжала в бюджет более 700 тысяч рублей

В дело вмешались судебные приставы.

Проектно-строительная организация перечислила в бюджет более 700 тысяч рублей после возбуждения в отношении неё исполнительного производства.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по Самаре было возбуждено исполнительное производство в отношении компании-должника. Проектно-строительная организация не перечислила в бюджет 715 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства копия соответствующего постановления была передана руководителю организации. В этот же день должником было предоставлено платежное поручение о полном погашении налоговой задолженности. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщает сайт самарских приставов.

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