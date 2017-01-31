В Нижегородской области агрофирма выплатила почти миллион рублей долгов по зарплате

В ходе проверки была обнаружена задолженность перед 56 работниками организации за октябрь-ноябрь 2016 года.

После принятия мер прокурорского реагирования, руководители предприятия нашли денежные средства и погасили долги.

В Нижегородской области задолженность по зарплате на 1 января 2017 года составила 77,7 млн рублей.

Среди регионов ПФО по задолженность по зарплате Нижегородская область занимает первое место. На втором месте Чувашия с долгом 66,4 млн рублей, на третьем — Самарская область (44,4 млн рублей). В Татарстане работодатели задолжали сотрудника 12,6 млн рублей.