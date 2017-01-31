Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Генпрокурор назвал зарплату главы «Почты России» наглостью
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Супруга Зельдина пережила мужа всего на 3 месяца - СМИ
Трамп требует у Маккейна не развязывать 3 мировую
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:32 (мск), источник: Publika.md

На 17% увеличился экспорт молдавского вина в прошлом году

Почти на 20% увеличился экспорт молдавского вина в прошлом году. Всего виноделы отправили за границу более 130 миллионов литров продукции.

Источник: Publika.md

Экспортировали, в основном, бутилированное и разливное вино, а также игристые вина. Больше всего бутилированной продукции — 77% — поставили на рынки Евросоюза, 23% — в страны СНГ.

Большую часть вина — пять миллионов 300 тысяч литров — экспортировали в Польшу. Это на 13% больше, чем в 2015-ом. На втором месте Румыния. Соседней стране продали четыре миллиона 300 тысяч литров. Таким образом рост экспорта составил 38%. Замыкает тройку лидеров Чехия — четыре миллиона 200 тысяч литров вина. Рекордный рост экспорта отмечен в торговле с Китаем — 66%. Всего в эту страну поставили три миллиона 800 тысяч литров продукции.

Молдова также продавала вино в Нигерию, США и Германию. Экспорт в страны СНГ был значительно скромнее. Больше всего продукции — три миллиона 800 тысяч литров — поставили в Россию. Это на 26% меньше, чем в 2015-ом. На Украину экспортировали два миллиона 200 тысяч литров, на 42% больше. Свыше двух миллионов литров продали в Беларусь. Экспорт вин в Казахстан снизился вдвое.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
США перебросят танки из Польши в Прибалтику
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь