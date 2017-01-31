На 17% увеличился экспорт молдавского вина в прошлом году

Экспортировали, в основном, бутилированное и разливное вино, а также игристые вина. Больше всего бутилированной продукции — 77% — поставили на рынки Евросоюза, 23% — в страны СНГ.

Большую часть вина — пять миллионов 300 тысяч литров — экспортировали в Польшу. Это на 13% больше, чем в 2015-ом. На втором месте Румыния. Соседней стране продали четыре миллиона 300 тысяч литров. Таким образом рост экспорта составил 38%. Замыкает тройку лидеров Чехия — четыре миллиона 200 тысяч литров вина. Рекордный рост экспорта отмечен в торговле с Китаем — 66%. Всего в эту страну поставили три миллиона 800 тысяч литров продукции.

Молдова также продавала вино в Нигерию, США и Германию. Экспорт в страны СНГ был значительно скромнее. Больше всего продукции — три миллиона 800 тысяч литров — поставили в Россию. Это на 26% меньше, чем в 2015-ом. На Украину экспортировали два миллиона 200 тысяч литров, на 42% больше. Свыше двух миллионов литров продали в Беларусь. Экспорт вин в Казахстан снизился вдвое.