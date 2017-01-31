Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
"Сегодня ее не стало": Садальский сообщил о смерти вдовы Зельдина
Фанаты осудили жену Газманова за открытую грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов

Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов. Об этом во вторник, 31 января, пишет газета «Коммерсантъ».

Источник: Reuters

Ведомство произвело расчеты ожидаемого курса рубля после задействования бюджетного правила, которое предполагает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье.

При цене нефти в 40 долларов за баррель среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, дефицит федерального бюджета — 3,1 процента ВВП, из резервных фондов будет изъято 1,8 триллиона рублей.
Читайте также
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»

При текущей стоимости сырья в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5 процента ВВП, трата резервных фондов — 464 миллиарда рублей. «При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7 процента ВВП, резервный фонд пополнится на 241 миллиард рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10 процентов и составить 64,9 рубля за доллар», — пишет издание.

В Минфине считают, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в 76 долларов и выше. В условиях управляемой девальвации рубля бюджет полностью балансируется при цене нефти 61 доллар.

26 января аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов спрогнозировал рост курса доллара на три-пять рублей в результате запланированных валютных интервенций Банка России и Минфина.

За день до этого финансовое ведомство объявило о начале с февраля 2017 года операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37 процентов. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Девальвация после кастрации??)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп рассказал, кто хочет развязать третью мировую войну
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
США перебросят танки из Польши в Прибалтику
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь