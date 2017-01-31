Иркутская область просит увеличить финансирование программы по Байкалу

По словам губернатора, чтобы завершить строительство мусорного полигона в Михайловке, нужно дополнительно 58,3 млн рублей. Готовы к старту инвестиционные проекты по строительству полигона ТБО в Слюдянском и Эхирит-Булагатском районах. Для их реализации требуется софинансирование из федеральной казны в размере 415 млн рублей.

Сергей Левченко рассказал, что в прошлом году велись работы по четырём объектам. На первом этапе реконструкции канализационных сооружений правого берега города Иркутска выполнены работы по приёмной камере, зданию ультрафиолетовой установки, сливной станции, зданию решеток, трансформаторным подстанциям. Ожидается, что в эксплуатацию они будут запущены в марте 2017 года.

В феврале планируется завершение строительства первой очереди нового полигона твердых бытовых отходов в Казачинско-Ленском районе, а в июне завершится техническое перевооружение котельной в Свирске. В декабре 2016 года определён подрядчик контракта по берегоукреплению реки Китой в Ангарске. Всего в 2016 году в рамках программы Иркутской области было выделено 1,1 млрд рублей.

В 2017 году запланированы работы по второй очереди реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, строительству канализационных очистных сооружений глубокой биологичесткой очистки в Свирске, полигона ТБО в поселке Михайловка Черемховского района, демеркуризации цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. Всего из федерального бюджета предусмотрено около 1,6 млрд рублей.