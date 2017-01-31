Жители Пермского края взяли 23 млрд рублей в кредит на покупку жилья в 2016

Жители Пермского края взяли в банках кредиты на сумму более 20 миллиардов рублей на покупку жилья в новостройках в 2016 году. Это на 27% больше, чем в 2015 году.

Эксперты ПГНИУ считают, что рост популярности кредитования связан с восстановлением рынка и адаптацией продавцов и покупателей к новыми экономическими условиями. Правда, до уровня 2013 и 2014 годов пока добраться не удалось. Тогда банки выдали кредиты на 24 и 30 миллиардов рублей соответственно.

Интерес к кредитам вырос ещё и потому, что застройщики стали возводить больше домов. С 2013 года в Пермском крае стали ежегодно вводить свыше 1 миллиона квадратных метров нового жилья. К тому же в 2016 году средняя цена на 1 квадратный метр в новостройке уменьшилась на 3,2%.

Вместе с популярностью кредитов возросла и просрочка. К концу 2016 года жители края оказались должны банкам 1,4 миллиарда рублей. Это — рекорд за 5 лет.