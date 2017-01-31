Реализация проекта «Наш выбор 27» не находит поддержки в торговых сетях Хабаровска

Хабаровск, 31 января, AmurMedia.

Торговые сети Хабаровска тормозят продвижение продуктового бренда «Наш выбор 27» — есть жалобы о том, что не все помечают товары местных производителей специальным логотипом, а некоторые и вовсе запрещают каким-либо образом выделять товар на полках. Об этом на совещании в правительстве края сообщила руководитель проекта «Наш выбор 27» Екатерина Чабан, передает ИА AmurMedia.

Проблемы реализации в Хабаровском крае проекта «Наш выбор 27», направленного на популяризацию и продвижение продуктов питания местных производителей, обсудили сегодня, 31 января участники совещания, прошедшего под председательством первого заместителя председателя правительства края Аркадия Мкртычева. Главной проблемой участники совещания назвали нежелание некоторых торговых сетей идти навстречу местным производителям.

— Сегодня 37 производителей Хабаровского края имеют право использовать логотип «Наш выбор 27». В числе предприятий — «Мясное дело», комбинат детского питания «Молочный край», птицефабрики, и другие. Пока не все имеют возможность нанести логотип на упаковку товара, но работа в этом направлении идет. Кроме того, предприятия самостоятельно изготавливают рекламную продукцию — плакаты, флаеры, воблеры — для размещения в торговых сетях. Но торговые сети неохотно берутся за размещение рекламных материалов на своих прилавках, кроме того, имеется информация о том, что некоторые и вовсе запрещают производителям размещать собственные ценники или как-то дополнительно выделять товар на полках, — рассказала руководитель проекта Екатерина Чабан.

Из положительных примеров руководитель проекта «Наш выбор 27» отметила торговую сеть «Самобранка», «Седьмая столица», «ЁЁ». Из отрицательных примеров — магазины торговой сети «Максим» (Новоторг), «Самбери» и «Раз Два» (ГК Невада).

Сейчас в крае сформировано движение «Народный контроль», в которое вошли представители общественности и муниципальных органов власти. Они будут следить за ходом реализации программы «Наш выбор 27» в городах районах края и сообщать о различных трудностях, возникающих в процессе.