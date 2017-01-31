Центробанк попросил признать банкротом «Булгар банк»
Центробанк России подал в суд иск о признании «Булгар банка» банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.
Центробанк России подал в суд иск о признании «Булгар банка» банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск был подан в Арбитражный суд Ярославской области 30 января.
Напомним, ранее стало известно, что Центральный Банка России отозвал лицензию у «Булгар Банка».
Кстати
«Булгар банк» зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр