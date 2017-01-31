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11:27 (мск), источник: Prokazan.ru

Центробанк попросил признать банкротом «Булгар банк»

Центробанк России подал в суд иск о признании «Булгар банка» банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в Арбитражный суд Ярославской области 30 января.

Напомним, ранее стало известно, что Центральный Банка России отозвал лицензию у «Булгар Банка».

Кстати

«Булгар банк» зарегистрирован в 1992 году. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов. Головной офис находится в Ярославле. Банк имеет операционный офис в Москве, два филиала и пять дополнительных офисов в Казани. Булгар банк, по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 449-е место в банковской системе РФ с активами в размере более 2 миллиардов рублей.

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