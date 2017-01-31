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11:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Торговому порту Ванино грозит приостановка на 90 суток

Росприроднадзор направил в суд заявление.

Источник: ИА REGNUM

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора направило в Ванинский районный суд заявление для решения вопроса о временной приостановке деятельности ОАО «Ванинский морской торговый порт», передает корреспондент ИА REGNUM.

«В течение последних 12-ти месяцев юридическое лицо 4 раза привлекалось к административной ответственности, при этом не прекратило осуществлять деятельность по перевалке угля, на сегодняшний день продолжает нарушать природоохранное законодательство в области охраны атмосферного воздуха, в связи с чем Управлением было принято решение о применении в отношении ОАО “Порт Ванино” обеспечительной меры в виде временного запрета деятельности предприятия, в части использования устройств по сортировке и очистке угля», сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее специалисты Росприроднадзора в сопровождении сотрудников полиции опечатали в порту Ванино 10 единиц техники — дробилок и сеялок.

Директор ОАО «Порт Ванино» Валерий Балакин полагает, что приостановка деятельности может грозить серьезными негативными последствиями всему региону: «Вот чего я не понимаю, так это призывов горячих голов закрыть порт. Ведь среди них нет наших сотрудников. В пылу эмоций эти горячие головы забывают о том, что порт — крупный работодатель, причем по меркам всего Дальнего Востока работодатель весьма приличный. К примеру, средняя зарплата докера у нас — около 70 тысяч рублей, а если добавить переработки и премиальную составляющую, то начисления могут доходить до 130 тысяч рублей. На мне, как на генеральном директоре, лежит ответственность за выполнение производственного плана, за занятость 1200 сотрудников, за своевременную выплату им оклада и премии. За два последних месяца (в декабре и январе) мы регулярно приостанавливали погрузо-разгрузочные работы, порт провел в простоях много времени. Мы потеряли большие деньги за неоказанные услуги, а также понесли и продолжаем нести убытки за простой судов на рейде и железнодорожных вагонов на инфраструктуре РЖД. Меньше перегрузили — меньше заработали, меньше заработали — меньше премия. Кому это понравится?», — заявил Валерий Балакин в интервью хабаровской телекомпании Губерния.

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Между тем, руководитель порта разделяет чаяния местных жителей относительно экологии.

«Опасения жителей поселка мне совершенно понятны. И претензии — тоже. Я портовик с 40-летним стажем, и где бы я ни работал, приходилось решать вопросы, связанные с пылением сухих сыпучих грузов. Давайте будем честными перед друг другом: экологически чистых речных и морских портовых комплексов не существует (те, кто утверждает обратное, лукавят). К сожалению, от угля возникает пыление — это издержки деятельности и нашего предприятия. Отрицать проблему бессмысленно. Надо работать над повышением уровня экологической безопасности, но не в режиме противостояния, а в режиме диалога. Почти пять месяцев я возглавляю порт — и не было ни дня, чтобы на том или ином совещании вопросы экологии были вынесены за скобки. Каждый день обсуждаем. Я, как директор, этим активно занимаюсь. Разделяю опасения общественности и буду применять все доступные методы», — подчеркнул Валерий Балакин.

ИА REGNUM сообщало, что на протяжении нескольких лет, с момента продажи государством контрольного пакета акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» компании «Мечел» в Ванинском районе не утихают волнения, связанные с нарушением портом норм природоохранного законодательства. Жители неоднократно жаловались на угольную пыль, ухудшение самочувствия детей и больных хроническими заболеваниями. В отношении порта принимались административные меры, с 2013 года составлялись экологические программы предприятия, ни одна не была выполнена. В начале 2017 года докер «Порта Ванино» и председатель местного отделения Российского профсоюза докеров Александр Егоров записал на территории предприятия видеообращение к президенту России. Видеоматериал дает исчерпывающее представлении о нарушениях природоохранного законодательства портом. За обращение к президенту дирекция порта вынесла докеру выговор и лишила премии, несмотря на то, что Егоров является хорошим работником и отцом троих малолетних детей, одному из которых требуется лечение. Несправедливое наказание докера стало последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей СВП Ванино — люди вышли на митинг. Госинспекция труда вынесла порту предписании об отмене выговора как незаконного.

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