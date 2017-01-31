Торговому порту Ванино грозит приостановка на 90 суток

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора направило в Ванинский районный суд заявление для решения вопроса о временной приостановке деятельности ОАО «Ванинский морской торговый порт», передает корреспондент ИА REGNUM.

«В течение последних 12-ти месяцев юридическое лицо 4 раза привлекалось к административной ответственности, при этом не прекратило осуществлять деятельность по перевалке угля, на сегодняшний день продолжает нарушать природоохранное законодательство в области охраны атмосферного воздуха, в связи с чем Управлением было принято решение о применении в отношении ОАО “Порт Ванино” обеспечительной меры в виде временного запрета деятельности предприятия, в части использования устройств по сортировке и очистке угля», сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее специалисты Росприроднадзора в сопровождении сотрудников полиции опечатали в порту Ванино 10 единиц техники — дробилок и сеялок.