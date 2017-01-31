Трансформаторная подстанция введена на «Екатеринбург-Арене», где пройдут матчи ЧМ-2018

«При мощности 8 МВт новый источник энергии будет обеспечивать питание инженерных систем в более чем тысячи помещений «Екатеринбург-Арены», — уточняется в сообщении нет.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, которые приводятся в сообщении, новая подстанция в четыре раза мощнее существовавшей ранее на стадионе. Ее мощностей достаточно, чтобы обеспечить энергией не только стадион, но и другие крупные близлежащие инфраструктурные и жилые объекты района.