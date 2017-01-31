Строительство автоподходов к мосту в Крым планируется начать в феврале

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в Службе автомобильных дорог РК.

Как отметили в дорожном ведомстве, подрядчик строительства федеральной трассы Таврида — АО «ВАД» — на сегодняшний день начал подготовительные работы к строительству автомобильных подходов в окрестностях Керчи.

Так, в непосредственной близости от будущей стройки создаются подъездные дороги и промышленные площадки для хранения строительных материалов.

Кроме того, готовятся площадки для размещения асфальтобетонных заводов и строительных городков, в которых будут организованы временные «бытовки», столовые и комнаты отдыха для строителей.

Также продолжаются работы по разминированию участков для строительства транспортных подходов к мосту через Керченский пролив и закреплению трассы на местности с разбивкой основных осей.

По информации Службы автодорог РК, в общей сложности на объекте работают около 60 рабочих и инженеров, задействовано более 15 единиц техники.