Строительство автоподходов к мосту в Крым планируется начать в феврале
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости (Крым). Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Республики Крым планируется начать в феврале этого года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости (Крым). Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Республики Крым планируется начать в феврале этого года.
Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в Службе автомобильных дорог РК.
Как отметили в дорожном ведомстве, подрядчик строительства федеральной трассы Таврида — АО «ВАД» — на сегодняшний день начал подготовительные работы к строительству автомобильных подходов в окрестностях Керчи.
Так, в непосредственной близости от будущей стройки создаются подъездные дороги и промышленные площадки для хранения строительных материалов.
Кроме того, готовятся площадки для размещения асфальтобетонных заводов и строительных городков, в которых будут организованы временные «бытовки», столовые и комнаты отдыха для строителей.
Также продолжаются работы по разминированию участков для строительства транспортных подходов к мосту через Керченский пролив и закреплению трассы на местности с разбивкой основных осей.
По информации Службы автодорог РК, в общей сложности на объекте работают около 60 рабочих и инженеров, задействовано более 15 единиц техники.