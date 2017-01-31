Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Обама выступил против указа Трампа
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Во время ДТП медика выкинуло из машины скорой (видео)
Известный музыкант погиб в Тайланде (видео)
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
14События недели в фотографиях
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12:43 (мск), источник: Sputnik.by

Власти не поддержали «народный проект указа» ИП

В госорганах посчитали, что предлагаемые предпринимателями нормы создают неравенство условий ведения бизнеса в стране и возможности для ввоза контрафакта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Белорусские органы госуправления не поддержали так называемый «народный проект указа президента» об упрощении деятельности индивидуальных предпринимателей, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства экономики.

Разработанный объединением предпринимателей «Перспектива» осенью 2016 года проект указа президента «О некоторых мерах по упрощению регулирования и стимулирования индивидуальной предпринимательской деятельности в розничной торговле» обсуждался на заседании рабочей группы при Минэкономики.

Участники группы были проинформированы о том, что данный проект был разослан Минэкономики в органы государственного управления. МАРТ, Минфин, МНС, Госстандарт и Минэкономики данный проект не поддержали.

Читайте также
Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличиваются в среднем на 12%

«Позицию госорганов можно свести к следующим доводам: данный проект подразумевает неравные условия ведения бизнеса и широкие возможности для ввоза контрафакта», — проинформировали в пресс-службе министерства.

Там отметили, что проект указа не нашел поддержки у Совета по развитию предпринимательства и у ряда бизнес-союзов. Тем не менее, Белорусский союз предпринимателей предложил вернуться к рассмотрению иного проекта нормативного акта — о так называемых «микропартиях».

«На этом этапе обсуждения часть участников рабочей группы покинула заседание», — сообщили в пресс-службе.

Между тем, как заявил лидер ОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, «предприниматели были вынуждены хлопнуть дверью». Они отправились выражать протест на ступени МНС, но акция завершилась безрезультатно.

Как ранее сообщал Sputnik, проект указа президента об упрощении условий работы ИП («народный проект») предусматривает дать возможность предпринимателям, занятым в розничной торговле, уплачивать фиксированный сбор в качестве альтернативной формы уплаты налогов. По такой схеме могут работать ИП, которые торгую только непродовольственными товарами, за исключением изделий из драгметаллов и камней, ценных бумаг, меховых изделий, мебели, крупногабаритной бытовой техники, компьютерной техники и мобильных устройств, запчастей для автомобилей, нефтепродуктов через АЗС, табачных изделий, периодики и других специфических товаров.

Кроме того, в проекте предлагается разрешить ИП — плательщикам фиксированного сбора торговать непродовольственными товарами (за исключением детских товаров), ввезенными из ЕАЭС, без подтверждающих документов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
С днем рождения: Лукашенко поздравил Миллера с 55-летием
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь