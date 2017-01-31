«Вестям» рассказали, как вернуть деньги за оплату счетов по ЖКХ в Новосибирске

Напомним, в декабре 2016 года правительство Новосибирской области утвердило увеличение тарифов до 15% по большинству позиций. Холодная вода с 1 июля 2017 года подорожает на 20%, горячая — на 15,9%, отопление — на 14,9%, водоотведение — на 20%.

В январе 2017 года стало известно, что областное правительство намерено помочь в оплате увеличенного тарифа на ЖКХ льготному населению. Однако Елена Бахарева рассказала «Вестям», что претендовать на получение компенсации могут все жители Новосибирской области.

По поручению Владимира Городецкого работники минсоцразвития разработали новую меру поддержки населения — адресную социальную выплату. Воспользоваться ей смогут все население области.

Для льготных категорий.

В Новосибирской области проживает 500 тысяч льготников — это 20 категорий, эти люди смогут получить 100% компенсацию при 15% повышении тарифов за минусом 4% от общего федерального повышения. При расчете специалисты будут исходить из фактических показаний, которые будут представлены управляющими компаниями. Все что будет выше 4%, будет компенсироваться 100% для льготных категорий.

«Самое главное, что для пересчета счета на ЖКХ не нужно никуда обращаться — специалисты сделают это автоматически, только взаимодействуя с поставщиками и управляющими компаниями. Мы просто будем учитывать показания, с июля 2017 года, люди этого никак не заметят. Люди в июле заплатили за показания, в августе им будет выдаваться компенсация», — добавила Елена Бахарева.

Для льготников-жителей города Новосибирска на первые полгода 2017 года запланировано возместить 92 млн рублей за повышение тарифа ЖКХ — бюджетные ассигнования уже позволяют провести эту выплату.

Для остальных жителей Новосибирской области.

«Если вы не являетесь льготником, вы должны прийти в отдел пособий и социальных выплат и предоставить пакет документов — копию паспорта, документ, подтверждающий что вы проживаете в помещении, и справку, подтверждающую, что у вас нет задолженности по оплате. Эти бумаги вы должны будете в августе прийти и предоставить в отдел соцразвития. Мера поддержки не зависит от уровня материального состояния», — пояснила Бахарева.

Согласно расчетам специалистов, житель Новосибирской области, не являющийся льготником, сможет получить компенсацию в размере 50% от повышения тарифа — но без 4% от федеральной надбавки. К примеру, если цена на холодную воду повысилась на 20%, то новосибирец может рассчитывать на получение компенсации за оплаченную в прошлом месяце холодную воду в виде 8% от общей суммы надбавки (20% — 4%: 2). .