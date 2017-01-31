Стоимость потребительских услуг в декабре в Прикамье выросла на 5,1%

Как сообщает Пермьстат, в целом по РФ стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2016 года составила 14212,1 руб., увеличившись с начала года на 6,1% (декабрь 2015 года — 13404,3 руб. и 11,0% соответственно).