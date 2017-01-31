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11:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Стоимость потребительских услуг в декабре в Прикамье выросла на 5,1%

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по Пермскому краю увеличилась с начала года на 5,1% и в декабре 2016 года составила 13553,4 руб. в расчете на месяц.

Как сообщает Пермьстат, в целом по РФ стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2016 года составила 14212,1 руб., увеличившись с начала года на 6,1% (декабрь 2015 года — 13404,3 руб. и 11,0% соответственно).

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