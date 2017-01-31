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11:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Комсомольский «Амурметалл» намерен вернуть историческое название

У стратегического инвестора большие планы.

Многострадальный «Амурметалл», единственное в ДФО металлургическое предприятие-банкрот, фактически продан. Покупателем стала хабаровская компания «Торэкс» — резидент ТОСЭР «Хабаровск», передает корреспондент ИА REGNUM. Новый собственник вернет предприятию историческое название — «Амурсталь».

«Единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие “Амурметалл” больше не имеет многомиллиардного долга. Так как это конкурсное производство, то долг прощен. Актив реализован за 2,46 миллиарда рублей. Есть залоговые кредиторы, есть своя процедура распределения вырученных средств, но это всё, что получат кредиторы. Это было их предложение, принятие оферты завершилось 29 января в 23:59. К этому сроку компания “Торэкс” направила своё предложение и задаток. Сейчас задача — юридически закрыть эту сделку. Долгов не будет. Будет новое предприятие, насколько я знаю, даже название “Амурметалл” уже невозможно. Оно будет исключено из ЕГРЮЛ, и, по-моему, вернут историческое название — “Амурсталь”. А долг в 35 млрд рублей уйдёт навсегда в историю», — рассказал зампред правительства Хабаровского края — министр экономического развития Виктор Калашников газете «Хабаровский край сегодня».

Министр рассказал также, что компания, согласно условиям, уже внесла 20% от необходимой суммы — 490 миллионов рублей. Инвестор не имеет отношения к накопленным долгам предприятия за электроэнергию, но текущие платежи должны вноситься полностью.

По словам Виктора Калашникова, несмотря на то, что сделка по продаже «Амурметалла» фактически состоялась, сохраняется ряд важных вопросов. В частности, региональные власти разрабатывают комплекс мер поддержки теперь уже «Амурстали». Могут быть использованы как режим ТОСЭР и специальная сумма контракта, так и другие инструменты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно долгосрочному плану развития Комсомольска-на-Амуре, город, являющийся инженерным форпостом ДФО получит в ближайшие годы до 60 миллиардов рублей инвестиций. Возвращение в строй металлургического гиганта станет важнейшим шагом к оздоровлению социально экономической обстановки Комсомольска.

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