Доходы свердловской казны выросли на 10 миллиардов

В 2016 году доходы бюджета Свердловской области увеличились на 10,2 миллиарда рублей, достигнув отметки в 194,6 миллиарда. Об этом сообщила глава регионального минфина Галина Кулаченко.

«Об устойчивой ситуации в экономике и о социально ответственном подходе наших налогоплательщиков говорит тот факт, что в 2016 году в Свердловской области поступление налога на прибыль организаций увеличено на 10,9 миллиарда рублей, а НДФЛ — на 16,9 миллиарда. Кроме того, в прошедшем году нам удалось оптимизировать бюджетные расходы более чем на 5 миллиардов рублей», — пояснила она.

Как рассказали «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области, за счет мероприятий по оптимизации расходов и финансовому контролю дефицит регионального бюджета по сравнению с 2015 годом снижен на 10,4 миллиарда, а долговая нагрузка Среднего Урала уменьшилась на 1,4%.