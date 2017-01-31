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11:29 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске выявлены еще 20 предприятий, загрязняющие воздух

Природоохранная прокуратура и министерство экологии Челябинской области выявили 16 предприятий на территории Челябинска, нарушающих законодательство в области охраны атмосферного воздуха. Проверки проводились в период неблагоприятных метеорологических условий по обращениям граждан.

Как сообщили агентству в минэкологии, на промплощадке бывшего завода Колющенко выявлено 13 предприятий с неорганизованными источниками выбросов. Они занимаются металлообработкой, окрасочными работами, резкой и сварочными работами. У всех этих предприятий отсутствуют разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух они не выполняют предписанные в период НМУ мероприятия.

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В Курчатовском районе выявлены три предприятия-нарушителя: ЗАО «Машиностроительный завод «Метаб», ЗАО Абразивный завод «Резолит», ООО «Челябинский завод современных конструкций». У них также не имеются разрешения на выброс, не ведется контроль на источниках выбросов вредных веществ в атмосферу.

В Советском районе были выявлены организованные выбросы вредных веществ от котлов для отопления помещений на четырех предприятиях нарушения при проверке складских помещений по продаже материалов для изготовления мебели по улицам Кирова и Елькина. Разрешительные документы на выбросы отсутствовали.

По всем выявленным нарушениям министерство направило в Челябинскую природоохранную прокуратуру информацию для принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, в Советском районе были проверены три асфальтно-бетонных производства и дробильно-сортировочный участок ЮжУралНеруд-2. На этих предприятиях нарушений не выявлено.

Министерство совместно с челябинской прокуратурой проверило свалки в областном центре и в Коркино. В момент проверки очагов возгорания не выявлено.

Как уже сообщало агентство, в Челябинске сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. В понедельник степень опасности НМУ в областном центре была повышена до второго уровня.

Согласно данным исследований атмосферного воздуха передвижной лабораторией автоматизированного контроля ОГКУ «ЦГО», в понедельник, 30 января, на территории садоводческого некоммерческого товарищества Электродчик выявлено превышение по сероводороду в 1,09 ПДК, по фенолу 1,81−2,86 ПДК. Максимальное превышение предельно допустимых концентраций было зафиксировано в 10 часов 40 минут, минимальное — в 12 часов дня.

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