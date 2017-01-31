Бард Новиков обещает обманутым пайщикам построить новое жилье за 2−3 месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Бард Александр Новиков обещает пайщикам жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге построить жилье за 2−3 месяца. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

В декабре прошлого года Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

«Со вчерашнего дня начато строительство, которое будет закончено в 2−3 месяца, и пайщики получат свои квартиры. 10 пайщиков уже выкупили свои паи», — сказал Новиков, отметив, что «следствие всячески препятствует строительству».

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 25 января арестовал земельный участок площадью 40,946 тыс. кв. метров, расположенный в Екатеринбурге по адресу улица Изоплитная, 23, принадлежащий Новикову.

«Следствие попросило об аресте земель, чтобы инвесторы и застройщики отшатнулись, — сказал Новиков. — Я уговорил инвесторов и застройщика, что даже если земля будет арестована, продолжать строительство под мою ответственность».