Возобновлено строительство ЖК «Бухта Квинс», владельцы которого проходят по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков

«Сегодня я официально заявляю о том, что со вчерашнего дня начато строительство (ЖК «Бухта Квинс» — ИФ), — сказал А. Новиков, уточнив, что строительство ведет корпорация «Маяк».

При этом он не исключил, что к проекту могут подключиться и другие инвесторы.

По словам А. Новикова, решение суда об аресте земельного участка, на котором располагается комплекс, будет обжаловано.

Как сообщалось, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 25 января вынес постановление об аресте принадлежащего А. Новикову земельного участка площадью почти 41 тыс. кв. м на улице Изоплитная, где находится недостроенный жилой комплекс «Бухта Квинс».

А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс». Следствие полагает, что ущерб от его действий составил 36 млн рублей. А. Новиков в настоящее время находится под подпиской о невыезде. 19 января он заявил, что нашел инвестора и застройщика для достройки «Бухты Квинс».