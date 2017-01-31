Возобновлено строительство ЖК «Бухта Квинс», владельцы которого проходят по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков
Екатеринбург. 31 января.
Екатеринбург. 31 января.
«Сегодня я официально заявляю о том, что со вчерашнего дня начато строительство (ЖК «Бухта Квинс» — ИФ), — сказал А. Новиков, уточнив, что строительство ведет корпорация «Маяк».
При этом он не исключил, что к проекту могут подключиться и другие инвесторы.
По словам А. Новикова, решение суда об аресте земельного участка, на котором располагается комплекс, будет обжаловано.
Как сообщалось,
А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс». Следствие полагает, что ущерб от его действий составил 36 млн рублей. А. Новиков в настоящее время находится под подпиской о невыезде. 19 января он заявил, что нашел инвестора и застройщика для достройки «Бухты Квинс».