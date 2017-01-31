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12:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сария Сабурская: «Проблема невыплаты зарплат в Татарстане остается актуальной»

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Несвоевременная выплата заработной платы для Татарстана остается актуальной проблемой. Об этом на расширенном заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ рассказала татарстанский омбудсмен Сария Сабурская.

Источник: ИА Татар-информ

«В настоящее время задержка заработной платы зафиксирована в отношении 893 граждан. Общая сумма задолженности — 12 млн 600 тыс. рублей», — сообщила Сабурская.

«Причины задержки выплаты заработной платы могут быть объективными, когда предприятие испытывает экономические сложности, но есть и моменты, когда владельцы компании используют средства заработного фонда не по назначению. Основанием для нашего вмешательства может служить обращение граждан. Нередко запрос уполномоченного к работодателю за разъяснением ситуации уже приводит к разрешению конфликта», — продолжила омбудсмен РТ.

По ее словам, не все граждане, которым задерживают заработную плату, обращаются за помощью. Бывают ситуации, когда с теми работниками, кто решился подать заявление, работодатель рассчитывается по долгам, а занявшие выжидательную позицию так и не получают денег.

В 2016 году в республике исполнены 7503 исполнительных производства на общую сумму более 205,5 млн рублей. Возбуждено 52 уголовных дела по невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий. 10 из них переданы в суд.

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