Сария Сабурская: «Проблема невыплаты зарплат в Татарстане остается актуальной»

«В настоящее время задержка заработной платы зафиксирована в отношении 893 граждан. Общая сумма задолженности — 12 млн 600 тыс. рублей», — сообщила Сабурская.

«Причины задержки выплаты заработной платы могут быть объективными, когда предприятие испытывает экономические сложности, но есть и моменты, когда владельцы компании используют средства заработного фонда не по назначению. Основанием для нашего вмешательства может служить обращение граждан. Нередко запрос уполномоченного к работодателю за разъяснением ситуации уже приводит к разрешению конфликта», — продолжила омбудсмен РТ.

По ее словам, не все граждане, которым задерживают заработную плату, обращаются за помощью. Бывают ситуации, когда с теми работниками, кто решился подать заявление, работодатель рассчитывается по долгам, а занявшие выжидательную позицию так и не получают денег.

В 2016 году в республике исполнены 7503 исполнительных производства на общую сумму более 205,5 млн рублей. Возбуждено 52 уголовных дела по невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий. 10 из них переданы в суд.