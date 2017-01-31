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13:23 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин: «Вслед за школами приступаем к капитальному ремонту детских садов»

Мэр Казани проинспектировал ход капитального ремонта детского сада № 206 в Советском районе.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 31 января, Михаил Ченцов). В 2017 году в Советском районе Казани запланирован капитальный ремонт четырех дошкольных образовательных учреждений (пяти зданий) на общую сумму 109,35 млн рублей. Всего в 2017 году в Программу капремонта общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций включены 13 школ и 9 детских садов Казани на общую сумму 526,26 млн рублей. Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход работ в детском саду по ул. Кирпичникова.

Как отметил глава столицы Татарстана, благодаря республиканской программе в Казани уже обновлены 88% школ, которые требовали капитального ремонта. «Следующим этапом, спасибо за это нашему Президенту, стало решение о ремонте детских садов. В целом программа очень нужная. Мы ее долго ждали. В частности, этот детский сад не видел капитального ремонта 53 года, благо еще в Советском Союзе крепко строили, что детский сад дожил до наших дней и принимал детей», — заключил И. Метшин.

В двухэтажном здании садика, построенном в 1964 году и рассчитанном на шесть групп детей, уже ведутся демонтажные работы по замене электрики, прокладке теплых полов и водопровода.

По словам заместителя руководителя Исполкома Казани — председателя Комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, в рамках реализации программы капитального ремонта в детском саду № 206 запланированы работы по замене кровли, окон, внутренних дверей, инженерных коммуникаций, ремонту входных групп, санузлов, фасада и отмостки на общую сумму 11,296 млн.рублей.

По словам заведующей дошкольным учреждением Алсу Сибгатуллиной, все дети на время капитального ремонта распределены по близлежащим детским садам.

«Место в детском саду за ними сохраняется и по завершении ремонта они смогут вернуться обратно», — сказала заведующая. Она поблагодарила руководство города и Правительство республики за программу капитального ремонта, благодаря которой детский сад получил шанс на вторую жизнь.

В Советском районе города помимо детского сада № 206 также будут отремонтированы детский сад № 259 по ул. Парковая, 25а, филиал детского сада № 206 по ул. Попова, 13а, детский сад № 199 по ул. Губкина, 14а и детский сад № 158 по ул. Аделя Кутуя, 86.

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