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11:46 (мск), источник: РИА Крым

Крымстат: по основным отраслям Крым демонстрирует рост

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости (Крым). По основным показателям развития региона Республика Крым демонстрирует положительную динамику, сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым Ольга Балдина на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«С удовлетворением Крымстат отмечает, что по основным показателям Республика Крым удерживает позитивные и положительные позиции. Ряд основных показателей, таких, как объем промышленного производства, продукции сельского хозяйства, строительная отрасль, транспорт, оборот общественного питания, демонстрируют рост», — сообщила Балдина.

Так, индекс промышленного производства в Крыму выше, чем в среднем по России. По данным главы Крымстата, в Крыму в 2016 году он находился на уровне 104,6%, в то время как по России он — 101,1%.

Несмотря на трудности, связанные с дефицитом воды, по сельскому хозяйству также фиксируется положительный результат — на 2,8% темп роста объема производства.

«Надо отметить, что среди регионов ЮФО Крым по сельскому хозяйству занимает средние позиции, выше нас — Ростовская область и Краснодарский край, но по объемам от Крыма отстают, например, Адыгея, Астраханская область, Севастополь», — отметила Балдина.

По объему строительных работ Республика Крым и Севастополь опережают все субъекты Южного Федерального округа. Так, индекс строительства по Крыму — 177%, по Севастополю — 155%. Он связан с тем, что ведется активное строительства транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог.

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