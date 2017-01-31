Крымстат: по основным отраслям Крым демонстрирует рост

«С удовлетворением Крымстат отмечает, что по основным показателям Республика Крым удерживает позитивные и положительные позиции. Ряд основных показателей, таких, как объем промышленного производства, продукции сельского хозяйства, строительная отрасль, транспорт, оборот общественного питания, демонстрируют рост», — сообщила Балдина.

Так, индекс промышленного производства в Крыму выше, чем в среднем по России. По данным главы Крымстата, в Крыму в 2016 году он находился на уровне 104,6%, в то время как по России он — 101,1%.

Несмотря на трудности, связанные с дефицитом воды, по сельскому хозяйству также фиксируется положительный результат — на 2,8% темп роста объема производства.

«Надо отметить, что среди регионов ЮФО Крым по сельскому хозяйству занимает средние позиции, выше нас — Ростовская область и Краснодарский край, но по объемам от Крыма отстают, например, Адыгея, Астраханская область, Севастополь», — отметила Балдина.

По объему строительных работ Республика Крым и Севастополь опережают все субъекты Южного Федерального округа. Так, индекс строительства по Крыму — 177%, по Севастополю — 155%. Он связан с тем, что ведется активное строительства транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог.