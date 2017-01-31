Суд разрешил задержать экс-главу банка «Михайловский»

По ходатайству прокуратуры суд Киева дал разрешение на задержание экс-председателя банка «Михайловский» Игоря Дорошенко для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«В пятницу, 27 января, И. Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). Проверкой информации о болезни И. Дорошенко, которая была предоставлена его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации», — говорится в сообщении.

В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнения решения суда о его задержании. Правоохранители расследуют хищение более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн они инкриминировали Дорошенко. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 218−1 (доведение банка до неплатежеспособности) ККУ.

13 августа 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал Дорошенко, но потом 3 декабря неожиданно освободил из СИЗО — даже без внесения залога, который мог составить 137,8 млн грн. Судья установил ему меру пресечения в виде домашнего ночного ареста с 20:00 до 7:00. 16 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил эту меру пресечения без изменений. Этот льготный режим заканчивался в начале февраля.