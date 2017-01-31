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11:50 (мск), источник: ТАСС

На Урале семь предприятий оштрафованы за продажу небезопасных зерновых

Каждое из них заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Челябинской области оштрафовало семь сельхозпредприятий за продажу небезопасных зерновых культур, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Сельхозпредприятия “Колос”, “Агаповское”, “Импульс”, “Спектр”, “Южное”, “Хмелевское”, “Предуралье” реализовывали зерно пшеницы, рожь, ячмень на Магнитогорском комбинате хлебопродуктов “СИТНО” без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На каждое юридическое лицо был наложен штраф в размере 10 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет увеличена», — говорится в сообщении.

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