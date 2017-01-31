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11:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Недостроенный Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке попробуют продать еще раз

На этот раз аукцион будет очным.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.

Российский аукционный дом после одной неудачной попытки продать недостроенный Hyatt на мысе Бурном снова займется его продажей. Известно, что будет проведена новая независимая оценка стоимости объекта незавершенного строительства, а затем проведен аукцион, на этот раз очный — классические торги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В Инвестиционном агентстве Приморского края отметили, что инвесторы проявляют большой интерес к объекту, с ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.

Справка: Акционерное общество «Российский аукционный дом» — это первая аукционная площадка, созданная для продажи государственного и частного имущества по всей территории России распоряжением Правительства Российской Федерации в 2009 году.

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