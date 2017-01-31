Недостроенный Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке попробуют продать еще раз

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.

Российский аукционный дом после одной неудачной попытки продать недостроенный Hyatt на мысе Бурном снова займется его продажей. Известно, что будет проведена новая независимая оценка стоимости объекта незавершенного строительства, а затем проведен аукцион, на этот раз очный — классические торги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В Инвестиционном агентстве Приморского края отметили, что инвесторы проявляют большой интерес к объекту, с ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.

Справка: Акционерное общество «Российский аукционный дом» — это первая аукционная площадка, созданная для продажи государственного и частного имущества по всей территории России распоряжением Правительства Российской Федерации в 2009 году.