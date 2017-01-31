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12:58 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь, Краснодарский край и Крым — лидеры по дороговизне продуктов в ЮФО

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости (Крым). Стоимость минимального набора продуктов питания в Севастополе — самая высокая по субъектам Южного региона.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым Ольга Балдина.

По данным Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей. Республика Крым также входит в тройку лидеров, уступая лишь Краснодарскому краю. Так, в Крыму стоимость минимального продуктового набора составляет 3871 рубль, в Краснодарском крае — 3901 рубль. В среднем по Российской федерации — 3701 рубль.

«Если Крым еще имеет собственное производство для обеспечения собственных нужд, то в Севастополе отрасли сельского хозяйства узко представлены», — отметила Балдина.

Для сравнения — в Республике Адыгея продкорзина стоит 3566 рублей, Республике Калмыкия —3431 рубль, Ростовской области — 3407 рублей.

Глава Крымстата не исключила, что этот показатель может быть выше за счет транспортной доступности полуострова. Поскольку на сегодняшний день только по производству круп Крым можем себя обеспечить на 100%, а что касается мяса, овощей и прочего — на полуостров продукты завозятся из других регионов страны.

«На сегодня ввоз продукции достаточно широк — 35 регионов РФ поставляют продовольствие в Крым», — сообщила Балдина.

По данным Крымстата, индекс потребительских цен в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 107,2%, в том числе на продовольственные товары — 103,7, на непродовольственные товары — 106,6%, услуги — 117%.

Вместе с тем, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг значительно ниже среднероссийской. В Крыму это 12990 рублей, в среднем по Российской Федерации — 14212 рублей.

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