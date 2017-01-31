Волгоградским пенсионерам на 5,4% повысят социальные выплаты

Размер индексации в 5,4% определен, исходя из роста потребительских цен за 2016 год.

В настоящее время в Волгоградской области единую денежную выплату получают 235 тысяч федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

Также на 5,4% индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг с 1 февраля выросла до 1048,97 руб. в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания — 807,94 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 124,94 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 116,04 руб.

Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 руб.