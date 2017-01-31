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12:39 (мск), источник: Noi.md

Строительные работы в Молдове продолжают дорожать

Цены на строительные работы в Молдове продолжают расти. В частности, цены на строительно-монтажные работы в в IV квартале 2016 г. выросли на 8,9%, по сравнению с тем же периодом 2015 г., передает NOI.md.

Источник: Noi.md

По данным Национального бюро статистики, по сравнению с тем же периодом 2015 г., в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, выросли цены на строительство жилья — на 14%. Цены на строительно-монтажные работы по разделу «другие здания» увеличились на 13,7%.

Цены на строительство объектов в сельскохозяйственной отрасли повысились на 9,3%, в электроэнергетической отрасли — на 8,3%, в сфере перерабатывающей промышленности — на 7,4%, в сфере строительства объектов соцкультбыта — на 6,8%, в сфере торговли и общественного питания — на 5,8%, в сфере телекоммуникаций — на 4,8%, транспорта — на 3,4%.

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