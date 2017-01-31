Молдова обеспокоена планами Украины
Молдова обеспокоена планами Украины построить на Днестре шесть новых гидроэлектростанций выше Новоднестровской гидроэлектростанции.
Молдова обеспокоена планами Украины построить на Днестре шесть новых гидроэлектростанций выше Новоднестровской гидроэлектростанции.
Об этом заявил
Глава кабмина отметил, что правительство было проинформировано многими неправительственными организациями и научной средой об отрицательном влиянии комплекса Новоднестровской гидроэлектростанции, который представляет угрозу для биоразнообразия и водных ресурсов Днестра. В результате деятельности комплекса были уменьшены возможности самоочищения воды
Для изучения создавшейся ситуации, выявления всех рисков и решений для преодоления этих проблем,
Параллельно будет проведена инвентаризация всех двусторонних и международных актов по этому вопросу, в которых Молдова и Украина являются частью, в том числе по вопросу соглашений об ассоциации