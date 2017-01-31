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12:38 (мск), источник: Noi.md

Молдова обеспокоена планами Украины

Молдова обеспокоена планами Украины построить на Днестре шесть новых гидроэлектростанций выше Новоднестровской гидроэлектростанции.

Источник: Noi.md

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на заседании правительства, на котором обсуждалась ситуация в гидрологической системе Молдовы и, в частности, проблемы экосистемы реки Днестр, передает NOI.md.

Премьер-министр Павел Филип выказал обеспокоенность в связи с информацией о намерении украинских властей построить шесть новых гидроэлектростанций выше Новоднестровской гидроэлектростанции. По мнению экологов, строительство этих станций представляют реальную опасность для окружающей среды.

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Глава кабмина отметил, что правительство было проинформировано многими неправительственными организациями и научной средой об отрицательном влиянии комплекса Новоднестровской гидроэлектростанции, который представляет угрозу для биоразнообразия и водных ресурсов Днестра. В результате деятельности комплекса были уменьшены возможности самоочищения воды из-за повреждения теплового режима, снизился уровень водохранилища в Дубоссарах, а также снизился потенциал зон отдыха в прилегающих зонах.

Для изучения создавшейся ситуации, выявления всех рисков и решений для преодоления этих проблем, премьер-министр распорядился о создании межведомственной рабочей группы, которая разработает конкретный план действий.

Параллельно будет проведена инвентаризация всех двусторонних и международных актов по этому вопросу, в которых Молдова и Украина являются частью, в том числе по вопросу соглашений об ассоциации РМ-ЕС, Украина-ЕС, взятых на себя обязательств с экологической и инвестиционной точки зрения.

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