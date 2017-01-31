Екатеринбургских автобусников лишили электричества

В Екатеринбурге из-за долгов осталось без электричества муниципальное автопредприятие № 2, расположенное на улице Восточной. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕЭСК, энергоснабжение ограничили 30 января по заявке «Екатеринбургэнергосбыта». Руководство АП № 2 было предупреждено о последствиях в случае неоплаты счетов.

Представители автопредприятия отказались давать комментарий «Уралинформбюро», посоветовав обратиться в управление «Муниципального объединения автобусных предприятий». В МОАП прояснить ситуацию также не смогли, поскольку руководителей на месте не оказалось.

Всего в Екатеринбурге функционирует 6 автопредприятий под управлением МОАП. В каждом из них порядка 150−200 автобусов.

Стоит напомнить, что накануне ЕЭСК заявила о намерении отключения от электричества «Трамвайно-троллейбусное управление». Погасить долг ТТУ должно до 6 февраля.