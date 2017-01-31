Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Что нового в лечении рака
Россию обязали выплатить €13 тыс. обвиняемым в убийстве Немцова
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
14События недели в фотографиях
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургских автобусников лишили электричества

За долги.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге из-за долгов осталось без электричества муниципальное автопредприятие № 2, расположенное на улице Восточной. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕЭСК, энергоснабжение ограничили 30 января по заявке «Екатеринбургэнергосбыта». Руководство АП № 2 было предупреждено о последствиях в случае неоплаты счетов.

Представители автопредприятия отказались давать комментарий «Уралинформбюро», посоветовав обратиться в управление «Муниципального объединения автобусных предприятий». В МОАП прояснить ситуацию также не смогли, поскольку руководителей на месте не оказалось.

Всего в Екатеринбурге функционирует 6 автопредприятий под управлением МОАП. В каждом из них порядка 150−200 автобусов.

Стоит напомнить, что накануне ЕЭСК заявила о намерении отключения от электричества «Трамвайно-троллейбусное управление». Погасить долг ТТУ должно до 6 февраля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Екатеринбургский ТЦ "Глобус" эвакуировали из-за снаряда
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь