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13:12 (мск), источник: Интерфакс

Число микрофинансовых организаций на Урале в 2016 г сократилось на 25%, в 2017 г тенденция продолжится — ЦБ

Екатеринбург. 31 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Количество микрофинансовых организаций (МФО) в Уральском федеральном округе в 2016 году сократилось на 25% по сравнению с 2015 годом — до 336 МФО, сообщила замначальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Светлана Фурдуй на пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге.

«Сокращение связано с тем, что рынок продолжает избавляться от фактически не действующих организаций с нулевым балансом, которые не сдают отчетность. В 2017 году у нас на территории (УрФО — ИФ) останутся, преимущественно, микрокредитные компании, которые будут выдавать займы только за счет собственных средств, без привлечения денег физлиц. Собственникам нужно определиться — устроит ли их такая бизнес-модель. В связи с этим мы ожидаем (дальнейшего — ИФ) сокращения количества участников микрофинансового рынка», — отметила С. Фурдуй.

При это порядка 70 компаний добровольно покинули рынок, еще 134 недобросовестных участника микрофинансового рынка были исключены из госреестра МФО.

Начальник Управления Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в УрФО Сергей Кокоулин в ходе пресс-конференции добавил, что по итогам 2016 года в управление поступило 1,2 тыс. жалоб от жителей Урала на микрофинансовые организации, что на 60% больше, чем годом ранее.

«Связывать это однозначно с нарушениями МФО — нельзя (.. .). По-прежнему, остается актуальным вопрос того, что люди невнимательно читают документы, которые подписывают», — сказал С. Кокоулин.

При этом, по его словам, основной причиной обращений в прошлом году, как и в предыдущем, остаются действия МФО или посредников, связанные со взысканием задолженности.

Доля таких обращений из общего количества жалоб составляет 45%. Кроме того 18% обращений связаны с порядком начисления процентов и неустойкам по договорам займа.

Ранее сообщалось, что с 29 марта 2016 года произошло разделение МФО на два вида: микрофинансовые (МФК) и микрокредитные компании (МКК). В переходный период — до 29 марта 2017 года — все МФО признаны микрокредитными компаниями.

Статус МФК могут получить организации, которые располагают собственным капиталом в размере не менее 70 млн рублей, и представившие в Банк России необходимые для получения данного статуса документы. Кроме этого МФК и МКК отличаются по возможности работы с населением и по методам, которыми ЦБ регулирует их деятельность.

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