Пермский край отнесли к территориям, неблагоприятным для сельхозпроизводства
Пермский край вошел в перечень субъектов Федерации, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции территориям.
Пермский край вошел в перечень субъектов Федерации, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции территориям.
Соответствующий документ был утвержден правительством РФ 26 января. Перечень будет использован Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции.
В частности, перечень будет использован для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, в пределах действующих мер государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами реализации программ региональной помощи Всемирной торговой организации. Помимо Пермского края в список вошли еще 28 регионов.