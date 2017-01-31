Пермский край отнесли к территориям, неблагоприятным для сельхозпроизводства

Соответствующий документ был утвержден правительством РФ 26 января. Перечень будет использован Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции.

В частности, перечень будет использован для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, в пределах действующих мер государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами реализации программ региональной помощи Всемирной торговой организации. Помимо Пермского края в список вошли еще 28 регионов.