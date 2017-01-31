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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский край отнесли к территориям, неблагоприятным для сельхозпроизводства

Пермский край вошел в перечень субъектов Федерации, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции территориям.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ был утвержден правительством РФ 26 января. Перечень будет использован Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции.

В частности, перечень будет использован для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, в пределах действующих мер государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами реализации программ региональной помощи Всемирной торговой организации. Помимо Пермского края в список вошли еще 28 регионов.

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