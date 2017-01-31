C 1 февраля вырастут минимальные пенсии и пособия на детей

В соответствии с этим возрастут и пособия при рождении детей. Так, при рождении первенца — чуть больше 1800 рублей, второго и последующих детей — немногим больше 2520 рублей.

Женщины, ставшие на учет по беременности в срок до 12 недель, получат на 5,5 рубля больше.

Пособие по уходу за ребенком до трех лет: на первого — 261 рубль 38 копеек, на второго и последующих детей — 298 рублей 72 копейки. Прибавка и тем, и другим составит чуть больше рубля. Данный вид пособия пересматривается один раз в три месяца и зависит от того, насколько изменилась за это время заработная плата по стране. Если растет «получка», то, соответственно, возрастают и пособия.