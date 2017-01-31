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12:56 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

C 1 февраля вырастут минимальные пенсии и пособия на детей

Со вторника, 1 февраля, бюджет прожиточного минимума будет составлять 180 рублей 10 копеек. Он будет действовать до 30 апреля, передает Finance.tut.by.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В соответствии с этим возрастут и пособия при рождении детей. Так, при рождении первенца — чуть больше 1800 рублей, второго и последующих детей — немногим больше 2520 рублей.

Женщины, ставшие на учет по беременности в срок до 12 недель, получат на 5,5 рубля больше.

Пособие по уходу за ребенком до трех лет: на первого — 261 рубль 38 копеек, на второго и последующих детей — 298 рублей 72 копейки. Прибавка и тем, и другим составит чуть больше рубля. Данный вид пособия пересматривается один раз в три месяца и зависит от того, насколько изменилась за это время заработная плата по стране. Если растет «получка», то, соответственно, возрастают и пособия.

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Изменения коснутся и некоторых семей, воспитывающих детей. На детей, кроме ребенка-инвалида, будут выплачивать 90 рублей 50 копеек, что составляет 50% бюджета прожиточного минимума. На ребенка-инвалида — 126 рублей 7 копеек (70% БПМ).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит 180 рублей 10 копеек (100% БПМ), ежемесячное пособие на ребенка, инфицированного ВИЧ, — 126 рублей 7 копеек (70% БПМ).

Изменяются размеры минимальных потребительских бюджетов. Для трудоспособного населения — на 8 рублей 72 копейки, для детей до 3 лет — на 4 рубля 2 копейки.

Минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек возрастет до 323 рублей 74 копеек. Минимальный бюджет прожиточного минимума пенсионера составит 310 рублей 45 копеек, студента — 287 рублей 93 копейки.

С 1 февраля изменяется обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 297 рублей 95 копеек.

Поднимаются минимальные трудовые и социальные пенсии пропорционально росту размера бюджета прожиточного минимума. Например, белорусы старше 80 лет получат ежемесячную доплату в сумме 43 рубля 3 копейки.

Подорожание с 1 февраля ожидается на отдельные марки табачных изделий — от 5 до 10 копеек. Особенно вырастут цены на сигареты, ввозимые компанией «Беларусьторг», — от 10 копеек до 3 рублей 50 копеек.

Подготовила Наталья Часовитина.

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