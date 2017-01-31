Аналитики Bloomberg рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций

Согласно менее вероятному сценарию рост курса рубля к доллару составит от одного до пяти процентов. Такой точки зрения придерживается 41 процент экономистов, давших комментарий агентству.

Скорее всего, рубль получит «наибольшую выгоду» от снятия санкций и достигнет отметки в 55−57 рублей за доллар, считают в Bank of America Corp.