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12:58 (мск), источник: РИА Новости

Аналитики Bloomberg рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В случае отмены антироссийских санкций курс рубля вырастет на 5−10 процентов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на мнение большинства опрошенных аналитиков.

Источник: РИА Новости

Согласно менее вероятному сценарию рост курса рубля к доллару составит от одного до пяти процентов. Такой точки зрения придерживается 41 процент экономистов, давших комментарий агентству.

Скорее всего, рубль получит «наибольшую выгоду» от снятия санкций и достигнет отметки в 55−57 рублей за доллар, считают в Bank of America Corp.

При этом аналитики Societe Generale в своем исследовании, которое приводит Bloomberg, допускают, что после смягчения рост курса рубля «превзойдет все ожидания» и установится на уровне ниже 50 рублей за доллар.

Они также полагают, что в этом случае Банк России начнет валютные интервенции, чтобы регулировать риски для финансовой стабильности.

Комментарии
12
F 890
"аналитики" уже показали чего стоят их прогнозы! ))
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Свин .
Вышел я на улицу
И увидел курицу.
Я спросил у курицы:
– Ты чего на улице?
И сказала курица:
– Я того на улице,
Что другие курицы
Тоже все на улице
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Ольга Никтина
это не привычка гадить, а желание знать все мнения и уже потом делать выводы, в противном случае это блумберг принимает нас за Гондурас
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