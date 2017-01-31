Аналитики Bloomberg рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций

Согласно менее вероятному сценарию рост курса рубля к доллару составит от одного до пяти процентов. Такой точки зрения придерживается 41 процент экономистов, давших комментарий агентству.
Скорее всего, рубль получит «наибольшую выгоду» от снятия санкций и достигнет отметки в 55−57 рублей за доллар, считают в Bank of America Corp.
При этом аналитики Societe Generale в своем исследовании, которое приводит Bloomberg, допускают, что после смягчения рост курса рубля «превзойдет все ожидания» и установится на уровне ниже 50 рублей за доллар.
Они также полагают, что в этом случае Банк России начнет валютные интервенции, чтобы регулировать риски для финансовой стабильности.
И увидел курицу.
Я спросил у курицы:
– Ты чего на улице?
И сказала курица:
– Я того на улице,
Что другие курицы
Тоже все на улице