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12:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия удерживает лидерство по производству яиц в России

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостан сохраняет лидерство по приросту производства яиц в России.

Источник: Башинформ

По данным Минсельхоза РФ, основной прирост объема производства яиц в прошлом году получен в Башкортостане, а также в Ростовской, Воронежской, Ярославской и Белгородской областях.

Снижение производства яиц допущено в Тюменской, Архангельской, Кировской, Новосибирской, Оренбургской областях и Татарстане.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в целом за год возросло на 2,2 процента и достигло 45,53 млрд штук. В том числе, в сельхозорганизациях производство выросло на 3,1 процента — до 34,44 млрд штук.

Как сообщало агентство «Башинформ», по сравнению с 2015 годом производство яиц в Башкортостане увеличилось на 18,7 процента и достигло 1,114 млрд штук. При этом в сельхозпредприятиях региона произведено 842 млн штук (128,6 процента), крестьянских-фермерских хозяйствах — 18 млн (96 процентов), личных подсобных хозяйствах — 254 млн штук (96 процентов).

Производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств России составило 6,16 млн тонн. Это на 2,1 процента превышает показатель 2015 года.

Наибольший прирост производства мяса птицы обеспечили сельскохозяйственные организации Ставропольского края, Брянской, Пензенской, Ростовской и Московской областей, Республики Мордовия.

Снижение производства мяса птицы допущено в республиках Адыгея, Марий Эл, Северной Осетии-Алании, а также в Белгородской области и Краснодарском крае.

Что касается Башкортостана, то в хозяйствах всех категорий насчитывается сейчас более 11,5 млн голов домашней птицы. На убой отправлено 70,5 тысячи тонн птицы в живом весе. По сравнению с 2015 годом рост составил три процента.

Крупнейшими птицеводческими предприятиями в республике на сегодняшний день являются компании «Русское зерно», объединяющая птицефабрики «Туймазинская», «Стерлитамакская», «Благовещенская», «Юбилейная», «Авдон» и «Уфимская», а также предприятия «Башкирский бройлер», «Благоварский», «Башкирский гусь» и «Алтын каз».

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