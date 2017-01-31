Курс доллара к тенге достиг минимума за год

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 323,64 тенге за доллар США при объеме торгов 53 400 тыс. долларов США;.

— по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 347,43 тенге за евро при объеме торгов 1 550 тыс. евро;.

— по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4105 тенге за рубль при объеме торгов 70 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 324,24 тенге за доллар (-2,01 тенге), суммарный объем торгов — 111 450 тыс. USD (+37 450 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

— по USDKZT0 001 средневзвешенная доходность составила +6,2273% годовых при объеме торгов 5 500 тыс. USD;.

— по USDKZT0 002 средневзвешенная доходность составила +6,9468% годовых при объеме торгов 603 600 тыс. USD;.

— по EURKZT0 001 и EURKZT0 002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.