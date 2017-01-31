Курс доллара к тенге достиг минимума за год
Во вторник, 31 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
Во вторник, 31 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.
По результатам торгов на спот-рынке:
— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 323,64 тенге за доллар США при объеме торгов 53 400 тыс. долларов США;.
— по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 347,43 тенге за евро при объеме торгов 1 550 тыс. евро;.
— по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4105 тенге за рубль при объеме торгов 70 000 тыс. рублей.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 324,24 тенге за доллар (-2,01 тенге), суммарный объем торгов — 111 450 тыс. USD (+37 450 тыс. USD).
На рынке операций валютного свопа:
— по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +6,2273% годовых при объеме торгов 5 500 тыс. USD;.
— по USDKZT0002 средневзвешенная доходность составила +6,9468% годовых при объеме торгов 603 600 тыс. USD;.
— по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
В торгах приняли участие 27 банков.