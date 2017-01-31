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13:28 (мск), источник: 112.ua

Экс-глава банка «Михайловский» заявил, что находится в больнице

Он утверждает, что не скрывался и не планирует.

Источник: 112.ua

Бывший председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко заявил, что сейчас находится в больнице и не скрывается от следствия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

'C четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, и т. ч. по информированию соотв. инстанций, я и адвокаты выполняем (проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием соотв. подтверждающих документов), — написал он.

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Отметим, что вчера появилась информация, что Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста. В прокуратуре Киева сказали, что он не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). В ведомстве сказали, что проверкой информации о болезни Дорошенко, предоставленной его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации. В результате суд дал разрешение на задержание Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Напомним, Игоря Дорошенко арестовали в августе 2016 года на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 137,8 млн грн.

В декабре того же года Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко и применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста без внесения залога. Прокуратура подавала апелляцию на это решение, но Апелляционный суд Киева оставил эту меру пресечения без изменений.

Напомним, что Дорошенко подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка «Михайловский» до неплатежеспособности.

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