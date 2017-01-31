Экс-глава банка «Михайловский» заявил, что находится в больнице
Он утверждает, что не скрывался и не планирует.
Он утверждает, что не скрывался и не планирует.
Бывший председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко заявил, что сейчас находится в больнице и не скрывается от следствия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
'C четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством,
Отметим, что вчера появилась информация, что Дорошенко сбежал
Напомним, Игоря Дорошенко арестовали в августе 2016 года на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 137,8 млн грн.
В декабре того же года Шевченковский районный суд Киева освободил
Напомним, что Дорошенко подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка «Михайловский» до неплатежеспособности.