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13:21 (мск), источник: Капитал

Киевляне задолжали за тепло почти четыре миллиарда гривен

По состоянию на 1 января 2017 года долг жителей Киева за отопление превысил миллиард гривен, а за горячую воду — 326 млн.

Источник: Капитал

По состоянию на 1 января 2017 года долг жителей Киева за отопление превысил миллиард гривен, а за горячую воду — 326 млн. Об этом сообщает УНН.

По данным «Киевэнерго» точная сумма общего долга потребителей за отопление составляет 1 млрд 591,7 млн грн, за горячую воду — 362,6 млн грн.

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Общая же задолженность потребителей перед «Киевэнерго» на 1 января 2017 года — 3 млрд 839,2 млн грн.

Больше всего не заплатили ЖЭКи — 1 млрд 954,3 млн грн (тепло) и 814 млн грн (вода).

Критическая ситуация с расчетами за тепло, отопление и горячую воду сохраняется в жилом фонде Шевченковского (386,8 млн грн) и Деснянского (344,2 млн грн) районов.

Среди жилых домов больше всего задолжали потребители Подольского района — 4,3 млн грн, Печерского — 3,3 млн грн и Оболонского — 2,1 млн грн.

Напомним, что «Киевэнерго» сообщило, что киевляне недоплатили за свет почти 700 млн грн. Наибольшие долги за потребленную электроэнергию накопили потребители Дарницкого района (на 1 января — 43,5 млн грн), а также Соломенского (33,7 млн грн) и Деснянского (33,2 млн грн) районов.

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