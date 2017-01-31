Киевляне задолжали за тепло почти четыре миллиарда гривен

По состоянию на 1 января 2017 года долг жителей Киева за отопление превысил миллиард гривен, а за горячую воду — 326 млн. Об этом сообщает УНН.

По данным «Киевэнерго» точная сумма общего долга потребителей за отопление составляет 1 млрд 591,7 млн грн, за горячую воду — 362,6 млн грн.