Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Что нового в лечении рака
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Неудачное испытание миномета Украины показали СМИ
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16Femen объявили о распаде движения
13:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Средства от оплаты за ЖКХ в Новосибирске проконтролирует совет потребителей

Губернатор Новосибирской области заявил, что сегодня же подпишет распоряжение о формировании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий.

Источник: ИА REGNUM

В Новосибирской области появится Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий. Распоряжение о формирование органа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий должен подписать сегодня, 31 января, об этом глава региона заявил на традиционной встрече с представителями СМИ.

Общественный совет будет наблюдать за правильным исполнением программы модернизации объектов тепло‑ и водоснабжения, которая будет финансироваться за счет повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Усиление общественного контроля лежит в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных между мэрией города Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области, и ресурсоснабжающими организациями — МУП «Горводоканал» и АО «Сибэко».

«Этот общественный орган создается во исполнение постановления Федерального правительства, — цитируют “Все новости Новосибирской области” Владимира Городецкого. — Его задачи — надзор в сферах деятельности естественных монополий: подачи электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, транспортировки газа, железнодорожных перевозок, в том числе, пассажирских, услуги электросвязи и почты. Основной целью этого общественного совета будет достижение баланса интересов потребителей и понимания задач естественных монополий. Сегодня мы еще рассмотрим отдельные моменты положения о порядке формирования совета. Его создание поможет нам публично затребовать все планы естественных монополий по их инвестиционным программам, и всего, что касается оценки их деятельности».

По словам главы области, в официальный состав совета войдут 18 человек, но он также неофициально пригласил к работе «всех заинтересованных представителей общественного и экспертного сообщества, которые захотят участвовать в этой работе».

Напомним, в ноябре 2016 года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг — для Новосибирской области тарифы на услуги ЖКХ в 2017 году должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. Однако, областные власти заявили о росте тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске сразу на 15%. Это вызвало недовольство в обществе, которое привело к митингам и различным акциям протеста, которые продолжаются в регионе до сих пор.

Региональные власти, хотя и не стали отменять своего решения на фоне протестных выступлений, все же предприняли попытки снять социальную напряженность. Так, было подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, еще одним постановлением, за подписью губернатора, предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан. Около 500 тысяч льготников, проживающих в регионе, получат компенсацию 100% превышения, остальные жители области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения.

Однако новосибирцы не намерены отступать от своих планов заставить власти отменить принятое постановление о росте тарифов на ЖКУ сразу на 15%. К тому же они не могут простить властям тот факт, что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев, которые стали меньше потреблять из-за чего организации теряют прибыль. Об этом факте проговорился руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров на брифинге 14 декабря.

Пока же с 1 июля 2017 года услуги ЖКХ в Новосибирске в среднем подорожают на 15%, в Бердске, Оби и Краснообске — на 4%, а водоснабжение в Бердске — на 6,2%. В Искитиме тарифы вырастут в среднем на 8%, в Кольцово — на 15%. Что касается районов области, то удорожание тарифов будет более щадящим, чем в областном центре. Так, в Багане — 6,4%, Барабинске — 4%, Венгерово — 10,3%, Карасуке — 12,7%, Кочках — 12%, Краснозерском — 12%, Кыштовке — 4%, Тогучине — 11%, Чанах — 10%. В других районах максимальное повышение составит 15%. Стоит также отметить, что обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске проверяет сейчас прокуратура Новосибирской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь