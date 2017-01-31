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13:51 (мск), источник: NewsKo

С конца января валидаторами оборудовано пять автобусных маршрутов в Перми

Как пояснили в департаменте дорог и транспорта Перми, с конца января к городской системе электронного учёта пассажиропотока было подключено пять маршрутов.

Так, на сегодня валидаторами, считывающими поездки по муниципальным льготным проездным, оборудованы автобусные маршруты № 3, 5, 16, 25 и 62 (последний обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс»). Планируется, что до конца месяца система заработает на 10 автобусных маршрутах, то есть около 150 автобусов будут оборудованы валидаторами.

Электронную систему учёта поездок по льготным проездным также должен внедрить «Пермгорэлектротранс». Сейчас организация оборудовала валидаторами восемь автобусов муниципального маршрута № 62 «м/р Крохалева-Ипподром». Однако электрический транспорт к системе учёта пока не подключен.

Напомним, 17 января начальник городского департамента дорог и транспорта Илья Денисов сообщил «Новому компаньону», что до 22 января все виды общественного транспорта Перми должны быть оборудованы валидаторами для считывания информации с льготных электронных проездных, которые были внедрены с первого января 2017 года. Как сообщалось, система учёта необходима для того, чтобы считать количество поездок, совершённых по школьным и льготным проездным.

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