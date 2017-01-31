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13:54 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области за пассажирские перевозки взялась региональная власть

Главам районов губернатор дал месяц для расчёта тарифов на межмуниципальные перевозки.

Вопросы организации пассажирских перевозок в районах Омской области рассмотрены на заседании Совета глав муниципальных образований. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

Виктор Назаров поручил главам районов отводится месяц для расчёта тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с учётом предоставляемых субсидий. Обязательным условием для получения средств из областного бюджета является своевременное проведение конкурсов на право осуществления перевозок в муниципалитетах.

Также сообщается, что сохранён порядок возмещения транспортникам затрат на перевозку льготников, которые, как и прежде, имеют право на бесплатный проезд. Главам рекомендовано укреплять муниципальные пассажирские предприятия, чтобы иметь в районе собственного гарантированного перевозчика. Это позволит сохранить транспортное сообщение в ситуации, когда частный перевозчик, прекратив в одностороннем порядке выполнять свои обязательства, лишает жителей транспортных услуг и возможности добраться в нужный населённый пункт.

Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области поручено сформировать новую сеть межмуниципальных маршрутов с учетом рейсов до районных центров. Преобразования позволят состыковать их с муниципальными маршрутами, увеличить пассажиропоток, сдержать рост тарифов.

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